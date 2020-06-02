Житель Ленобласти поблагодарил Путина и Дрозденко за поддержку во время пандемии

Житель Ленобласти под публикацией в официальном Instagram-аккаунте Правительства России поблагодарил федеральные и региональные власти за поддержку во время пандемии коронавируса.

Он рассказал, что начиная с апреля его семья получила уже 111 тысяч рублей (обещанные президентом России Владимиром Путиным и губернатором Ленобласти Александром Дрозденко выплаты), сообщает online47.ru. Житель Ленобласти также добавил, что его семью обеспечили сухпайками «на год вперед».

По его словам, эта поддержка ему позволила оплатить своевременно коммунальные услуги, нормально питаться, оплатить вовремя все кредиты. Житель Ленобласти остался доволен. . Он также поблагодарил Александра Дрозденко за выданные школьникам сухие пайки, и дополнительные выплаты, назначенные самозанятым и их семьям.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.