На Украине число выявленных случаев коронавируса достигло 24 340

Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 328 человек и достигло 24 340, умерли девять человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, сообщает РИА «Новости».

С начала пандемии в стране вылечились 10078 пациентов, умерли 727 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

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