В Петербурге на карантине находится 3795 человек

В Петербурге на карантине находится 3795 человек
Петербург во время эпидемии коронавируса. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 11352 человека.

На карантине находится 3795 тысяч человек. Из них 271 — в обсерваторе, 905 — на самоизоляции, 2619 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 470 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 61 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 366 176 человек. Скончались 377 437, при этом 2 903 598 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 414 878 человек, умерли 4 855. При этом 175 877 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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