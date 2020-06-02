В Ленобласти за сутки зафиксировано 53 случая заражения коронавирусом

В Ленобласти за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом, умерли четыре человека, выздоровели 84 пациента. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Число зараженных коронавирусом в Ленобласти достигло 2 928.

В России за последние сутки выявлено 8 863 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране сейчас 423 741 зараженный, 5 037 погибших, выздоровели 186 985 человек.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве (2286), Московской области (732) и Петербурге (376).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 374 287 человек. Скончались 377 607, при этом 2 909 749 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.