В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1682

За прошедшие сутки в Литве зафиксировано четыре случая заражения, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1682. С начала пандемии в республике выздоровели 1249 человек, 71 пациент умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 374 287 человек. Скончались 377 607, при этом 2 909 749 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.