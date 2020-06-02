Памфилова: При голосовании по поправкам должны быть наблюдатели

Памфилова: При голосовании по поправкам должны быть наблюдатели
Глава Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: ЦИК России

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что при всех видах голосования по поправкам в конституцию должны быть наблюдатели.

Она отметила, что главной задачей является обеспечение достоверности легитимности итогов голосования.

«Естественно, тайна голосования не обсуждается, но максимальная открытость и прозрачность процедуры голосования, обеспечение полномасштабного общественного контроля, обязательное присутствие наблюдателей при проведении всех видов голосования», — пояснила глава ЦИК, сообщает РИА «Новости».

Голосование по поправкам состоится 1 июля. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин. День сделают выходным, чтобы россияне смогли попасть на участки.

Напомним, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было состояться 22 апреля. В конце марта, президент России Владимир Путин принял решение о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Поправки поддержали региональные парламенты и Конституционный суд. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным ВЦИОМ, 66% граждан готовы принять участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, которое должно было состояться 22 апреля.

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