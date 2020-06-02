Эксперт спрогнозировал смягчение ситуации с коронавирусом в Петербурге

Семенов сравнил отмену ограничений с марафонской дистанцией, а не спринтерским забегом. Фото: pixabay.com

Семенов сравнил отмену ограничений с марафонской дистанцией, а не спринтерским забегом. Фото: pixabay.com

Замглавы Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов считает, что обстановка в Северной столице стабилизируется к концу лета.

В ходе онлайн-конференции ученый заявил, что в городе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, хотя темпы динамики крайне медленные. Тем не менее, к завершению лета, по мнению Семенова, угроза эпидемии останется позади. Он также отметил, что пик первой волны уже пройден, в связи с чем текущую ситуацию можно расценивать как не самую критичную.

При этом специалист призвал не торопиться с отменой ограничений. При резком снятии всех карантинных мер вторая вспышка заболевания настигнет Петербург буквально за десять дней, уверен эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к осени, при благоприятном раскладе, может начаться массовая вакцинация против коронавирусной инфекции.