В Минздраве рассказали, при каком условии россияне могут вернуться к привычной жизни

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что возвращение к прежней жизни возможно только в случае изобретения лекарства от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения рассказал в ходе онлайн-конференции «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Мурашко объяснил, что сегодня все специалисты работают над поиском «фармацевтического компонента», который позволит держать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом под контролем.

Если врачам удастся разработать технологию лечения COVID-19 при помощи медикаментов, жизнь сразу вернется в привычное русло.