Стало известно, у кого лучше вырабатывается иммунитет к коронавирусу

Легкая и средняя форма почти не оставляют антител в органзиме человека. Фото: pixabay.com

Легкая и средняя форма почти не оставляют антител в органзиме человека. Фото: pixabay.com

Оказалось, что антитела к коронавирусной инфекции чаще всего встречаются у пациентов, перенесших заболевание в средней форме.

Заместитель главы Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по инновационной работе Александр Семенов объяснил, что легкая и тяжелая форма КОВИД, как правило, вообще не оставляют антител, либо в очень незначительном количестве. Кроме того, лечение плазмой с антителами не помогает пациентам в критическом состоянии, это работает только в случае начального этапа болезни.

При этом неизвестно, как долго иммунитет может противостоять вирусу, поскольку с момента первого выздоровления меньше полугода. Вероятно, спустя какое-то время человек вновь оказывается подвержен заражению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пациентов с COVID-19 госпитализируют в случае поражения более чем 25% легких.