Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Международный песенный конкурс отменили в этом году из-за коронавируса.

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). На нем представили отобранные на «Евровидение» песни. Победителей в этом году решили не выбирать.

Однако энтузиасты не смогли оставить это так, как есть, поэтому устроили в Сети свои опросы и «всенародное голосование» для определения победителя. Некоторые голосования проводились во время шоу, а другие в течение нескольких дней.

Так, по данным онлайн-опроса, группа-участница от России Little Big заняла только девятое место. Первые три заняли Швейцария, Латвия и Армения. При этом в других опросах, например, на телеканалах Дании и Австралии, россияне вышли на второе место, уступив лишь Исландии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big стали фаворитами «Евровидения-2020».