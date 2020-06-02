Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Победителей &#171;Евровидения-2020&#187; выбрали онлайн
Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Международный песенный конкурс отменили в этом году из-за коронавируса.

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»). На нем представили отобранные на «Евровидение» песни. Победителей в этом году решили не выбирать.

Однако энтузиасты не смогли оставить это так, как есть, поэтому устроили в Сети свои опросы и «всенародное голосование» для определения победителя. Некоторые голосования проводились во время шоу, а другие в течение нескольких дней.

Так, по данным онлайн-опроса, группа-участница от России Little Big заняла только девятое место. Первые три заняли Швейцария, Латвия и Армения. При этом в других опросах, например, на телеканалах Дании и Австралии, россияне вышли на второе место, уступив лишь Исландии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big стали фаворитами «Евровидения-2020».

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