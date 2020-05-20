Little Big стали фаворитами «Евровидения-2020»

Поскольку в привычном формате «Евровидение-2020» не состоялось из-за пандемии COVID-19, организаторы решили определить лучших участников по YouTube-просмотров и онлайн-голосованиям.

Голосование проводилось в прямом эфире на трех телеканалах в Австралии, Швейцарии и Дании. Австралийцы решили, что первого места достоин исландский коллектив Daði og Gagnamagnið с песней Think About Things. А вот почетное второе место получила рейв-группа из Петербурга Little Big и их трек UNO. Жители Швейцарии и Дании выразили схожее мнение.

А вот по количеству просмотров на YouTube российские музыканты оставили своих соперников далеко позади. С момента публикации, 13 марта, ролик набрал более 100 млн просмотров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что танцор Дмитрий Красилов, известный по прозвищу «Пухляш», стал участником рейтинга Forbes, как один из наиболее перспективных молодых артистов.