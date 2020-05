Little Big стали фаворитами «Евровидения-2020»

Поскольку в привычном формате «Евровидение-2020» не состоялось из-за пандемии COVID-19, организаторы решили определить лучших участников по YouTube-просмотров и онлайн-голосованиям.

Голосование проводилось в прямом эфире на трех телеканалах в Австралии, Швейцарии и Дании. Австралийцы решили, что первого места достоин исландский коллектив Daði og Gagnamagnið с песней Think About Things. А вот почетное второе место получила рейв-группа из Петербурга Little Big и их трек UNO. Жители Швейцарии и Дании выразили схожее мнение.