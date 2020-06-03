Ученые раскрыли выживаемость коронавируса при жаре

Американские специалисты исследовали влияние различных погодных условий на коронавирус и отметили, что холод способствует его распространению.

Ученые проверили, как взаимодействуют клетки опасной инфекции с такими явлениями, как температура воздуха, ультрафиолет и дождь. Выяснилось, что распространение коронавируса замедляется при повышении температуры до +11 градусов. При более низких показателях заболеваемость становится выше. Об этом говорят данные, собираемые с конца января по апрель в больнице Маунт-Оберн, передает ScienceDaily.

Кроме того, высокий уровень ультрафиолетового излучения также является пагубным для заболевания. А вот осадки и степень влажности воздуха почти никак не сказываются на развитии вируса. Исходя из полученных данных, эксперты полагают, что COVID-19 представляет особую опасность осенью и зимой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России отобрали добровольцев для испытания вакцины от COVID-19.