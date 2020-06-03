Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице

Нужно искать баланас между тем, насколько необходимы маски, и насколько они мешают. Фото: pixabay.com

Нужно искать баланас между тем, насколько необходимы маски, и насколько они мешают. Фото: pixabay.com

Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.

Медицинская маска необходима в закрытых помещениях или во время контакта с другими людьми, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Если вы идете по улице, защищаться не от чего — вирус «сам не напрыгнет», цитирует доктора РИА Новости.

Как объяснил врач, вирус не переносится ветром по воздуху, если рядом нет людей, значит, нет и угрозы заражения. Лурье также развенчал миф об опасности длительного ношения маски и привел в пример азиатские страны, где маски давно стали частью повседневности. Скорее, они доставляют психологической дискомфорт из-за непривычных обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему петербуржцам не раздают перчатки и маски бесплатно.