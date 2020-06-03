Беглов рассказал, почему за маски и перчатки петербуржцам приходится платить

Беглов рассказал, почему за маски и перчатки петербуржцам приходится платить
Власти не обязаны обеспечивать горожан СИЗ. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему средства индивидуальной защиты (СИЗ) горожанам не раздают бесплатно в условиях пандемии.

Глава Северной столицы сослался на обязательные правила поведения в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в которых не оговаривается пункт обеспечения населения СИЗ. Тем не менее, согласно официальному постановлению, вышедшему в Петербурге, компании и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать своих сотрудников масками и перчатками, передает NevaToday.

Отметим, что из бюджета Санкт-Петербурга все же выделили почти 1,5 млн рублей на выплаты пенсионерам, предназначенные для покупки СИЗ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко не поддерживает массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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