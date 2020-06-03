Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян от коронавируса

Тотальная вакцинация населения из-за коронавируса проводить не планируется, однако прививку лучше сделать людям из группы риска. Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По сего словам, после появления вакцины от COVID-19 в первую очередь ее предоставят россиянам из группы риска по медицинским показаниям.

Как сообщает ТАСС, Онищенко подчеркнул, что вакцина необходима, однако в массовом применении усомнился.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа военнослужащих-добровольцев прибыла для эксперимента по испытанию отечественной вакцины от Covid-19. На данном этапе для испытаний отобраны 50 человек.