Россельхознадзор назвал симптомы COVID-19 у домашних животных

Согласно сведениям Россельхознадзора, коронавирус COVID0-19 передается домашним животным, чаще всего — собакам и кошкам.

При этом собаки справляются с заболеванием достаточно легко, перенося его в бессимптомной форме, а вот у кошек могут проявляться серьезные признаки острой респираторной инфекции. Состояние кошек в этот момент, в общем, похоже на то, как протекает коронавирус у людей: повышается температура, возникает кашель, чихание, выделения из глаз и носа.

У некоторых животных наблюдались признаки кишечной инфекции, сопровождающиеся рвотой и диареей. Как происходит заражение между людьми и животными, точно не установлено, однако если вы заболеете COVID-19, лучше исключить или максимально сократить контакты с домашними любимцами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению доктора Мясникова, коронавирус не передается через домашних животных.