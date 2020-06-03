В Болгарии снимут ограничения по коронавирусу

Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в Болгарии и связанные с ним ограничения будут сняты 15 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает РИА «Новости».

В стране откроют театры, музеи и библиотеки при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

По последним данным, в Болгарии зафиксировано 2560 случаев коронавируса, скончались 146 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.