В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1684

За прошедшие сутки в Литве зафиксировано два случая заражения, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1684. С начала пандемии в республике выздоровели 1260 человек, 71 пациент умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.