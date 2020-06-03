В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1684

В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1684
Коронавирус. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Литве зафиксировано два случая заражения, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1684. С начала пандемии в республике выздоровели 1260 человек, 71 пациент умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1684
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