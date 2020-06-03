В Петербурге рассказали о новом методе подсчета умерших от коронавируса

Петербург переходит на новый метод составления отчетов по смертности от коронавируса. Новый метод подсчета будет сочетать результаты работы Комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти от Covid-19. . За сутки в городе зафиксировали 17 смертей: пять из них зарегистрировала комиссия, 12 — это поступившие медицинские свидетельства. Возраст погибших — от 40 до 96 лет.

С начала пандемии в городе число жертв выросло до 240 человек. За сутки выявлено 380 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.