Эксперты рассказали, какие симптомы коронавируса встречаются у домашних животных

Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали, как коронавирус может протекать у домашних животных.

По словам ученых, собаки, как правило переносят коронавирус не проявляя внешних симптомов. При этом кошки могут кашлять, чихать, у них может повышаться температура и появляться выделения из носа и глаз. В некоторых случаях болезнь может выразиться симптомами острой кишечной инфекции – рвотой и диаереей, сообщает РИА «Новости».

Эксперты также отметили, что на сегодняшний день не доказано, что коронавирус может передаваться от животного к человеку.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

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