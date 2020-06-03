Число зараженных коронавирусом в Молдавии достигло почти 8,8 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки зафиксировано 247 новых случаев заражения коронавирусом.

Число зараженных выросло до 8795, всего с начала пандемии умерли 310 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 485 571 человек. Скончались 382 914 человек, при этом 3 083 621 выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.