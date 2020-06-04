Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6,5 млн

В мире число случаев COVID-19 достигло 6 511 696. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Сс начала пандемии в мире умерли 386 073 человек. При этом выздоровели 2 807 420 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в США — 1 851 520, а также 107 175 смертельных исходов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

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