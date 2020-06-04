Житель Аннино «взял покататься» «ГАЗель» и оказался в полиции

В Красносельском районе Петербурга стражи порядка разбираются в обстоятельствах хищения у женщины «ГАЗели». Подозреваемый задержан.

В среду, 3 июня, в отдел полиции обратилась 31-летняя женщина, проживающая в садоводстве «Хладокомбинат». Она рассказала, что в период с 1 до 5 часов от дома №10 по улице Мира малознакомый по имени Павел похитил принадлежащую ей «ГАЗель».

Как стало известно gazeta.spb.ru, после автомобиль обнаружили на пересечении Аннинского шоссе и Ленинградской улицы.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого: им оказался 29-летний житель поселка Аннино, безработный.

Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взята подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка обнаружила пропажу денег, орденов и монет после визита установщиков окон.