В Петербурге зафиксировано 375 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксирован 8 831 новый случай заражения в 85 российских регионах и 169 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 441 108 зараженных, 5 384 погибших, выздоровело 204 623 человека. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.