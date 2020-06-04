В Петербурге на карантине находится более 4 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 15311 человек.

На карантине находится 4113 тысяч человек. Из них 263 — в обсерваторе, 803 — на самоизоляции, 3047 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 405 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 41 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 585 503 человека. Скончались 388 244, при этом 3 181 115 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 432 277 человек, умерли 5 215. При этом 195 957 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.