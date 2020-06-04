В Петербурге за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки умерли 24 пациента, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число зараженных в городе достигло 17444, выздоровели 6695. Число жертв выросло до 264.

До сих пор статистика предоставлялась на основе заключений экспертной комиссии. Теперь данные по числу смертей появляются по итогам предварительного патологоанатомического заключения

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 586 149 человек. Скончались 388 252, при этом 3 181 180 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 441 108 человек, умерли 5 384. При этом 204 623 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.