Коронавирусом заразились еще 52 жителя Ленобласти

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ленобласти опубликовал свежие данные по числу инфицированных жителей региона.

Так, согласно данным оперштаба на четверг, 4 июня, за последние сутки в Ленинградской области диагноз коронавирус поставили 52 пациентам.

Всего на сегодняшний день в 47 регионе выявлено 3034 случая заражения ковидом. За время пандемии в Ленобласти поправились 1829 человек. Число летальных исходов на данный момент составляет 15.

Новые случаи коронавируса за минувшие сутки обнаружили в Бокситогорском районе (Пикалево), Волосовском районе (Кикерино), Всеволожском районе (Всеволожск, Павлово), Гатчинском районе (Гатчина, Меньково, Сиверский, Вырица, Терволово, Жабино, Лампово, Новый Свет, Семрино, Мины), Киришском районе (Кириши, Пчева), Подпорожском районе (Важины), Приозерском районе (Сосново), Тосненском районе (Тосно, Никольское, Любань), а также в Волхове, Сланцах и Тихвине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом.