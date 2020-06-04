В Петербурге число зараженных коронавирусом превысило 17 тысяч

В Петербурге за минувшие сутки выявили 375 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число зараженных в городе достигло 17444, выздоровели 6695. Число жертв выросло до 264.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 586 149 человек. Скончались 388 252, при этом 3 181 180 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 441 108 человек, умерли 5 384. При этом 204 623 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.