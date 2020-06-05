В Китае за сутки зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом, все – ввозные. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего в Китае сейчас 83 027 зараженных коронавирусом, вылечились 78 327 пациентов, 4634 человек умерли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.