В Мексике за сутки зафиксировали 4442 случая заражения коронавирусом

Число жертв коронавируса в Мексике за сутки выросло на 816 и достигло 12 545, общее число выявленных заражений — 105 680, сообщил минздрав страны.

За сутки число больных, у которых симптомы проявились в последние две недели, выросло на 1548 и достигло 18 377.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.