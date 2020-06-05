В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 668. Фото: Pixabay

Теперь число зараженных в стране выросло до 11 668. Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом. Число зараженных в стране выросло до 11 668. При этом 10 506 человек выздоровели, 273 скончались.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

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