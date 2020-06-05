В Германии за сутки зафиксировали 475 случаев коронавируса

В Германии за прошедшие сутки выявили 475 случая заражения коронавирусом, скончались 30 человек, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 183 271 случай заражения, скончался 8613 пациентов с COVID-19, более 168,5 тысяч выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.