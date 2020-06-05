В Бразилии выявили более 30 тысяч новых случаев коронавируса

В Бразилии число заболевших коронавирусом за сутки превысило 30 тысяч человек, сообщает минздрав страны. За сутки умерли 1473 пациента.

Общее число подтвержденных случаев достигло 614 941, при этом умерли 34 021 человек. Вылечились почти 255 тысяч пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.