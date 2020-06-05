Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6,4 миллиона человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 6,4 миллиона человек
Коронавирус. Фото: pixabay

За сутки в мире выявлено 129 281 случаев заражения коронавирусом, умерли 4842 пациента. Число зараженных достигло 6,4 миллиона. Число жертв достигло 382 867 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отметка в три миллиона случаев инфицирования была преодолена в конце апреля.

Больше всего положительных результатов тестов было зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 441 108 человек, умерли 5 384. При этом 204 623 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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