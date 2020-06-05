В Петербурге на карантине находятся 4292 человека

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 22397 человек.

На карантине находится 4292 тысячи человек. Из них 232 — в обсерваторе, 942 — на самоизоляции, 3118 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 448 обращений. О прибытии из другой страны сообщили 39 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 698 370 человек. Скончались 393 142, при этом 3 244 574 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 441 108 человек, умерли 5 384. При этом 204 623 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.