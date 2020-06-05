В Петербурге зафиксировано 378 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 378 новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге проводят тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге выявлено 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксирован 8 726 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 144 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 449 834 зараженных, 5 528 погибших, выздоровело 212 680 человек. Петербург находится на третьем месте по числу выявленных зараженных за сутки.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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