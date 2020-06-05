В России за сутки выявлено 8 726 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 8 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 144 смертельных случаев. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в стране сейчас 449 834 зараженных, 5 528 погибших, выздоровело 212 680 человек.

Больше всего зараженных коронавирусом за сутки выявлено в Москве (1855), Московской области (762) и Петербурге (378).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 714 314 человек. Скончались 393 408, при этом 3 261 271 человек выздоровел.

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