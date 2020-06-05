В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1694

За прошедшие сутки в Литве зафиксировано семь случаев заражения, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1694. С начала пандемии в республике выздоровели 1302 человека, 71 пациент умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 6 717 327 человек. Скончались 393 449 человек, при этом 3 262 009 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 449 834 человека, умерли 5 528. При этом 212 680 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.