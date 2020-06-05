ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

«Россия в настоящий момент показывает плато», — заявила Харрис во время речи на брифинге. Фото: pixabay.com

«Россия в настоящий момент показывает плато», — заявила Харрис во время речи на брифинге. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о статусе России по пандемии коронавируса.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Российской Федерации удалось достичь плато по коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

«Россия в настоящий момент показывает плато», — заявила Харрис во время речи на брифинге.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что выход России на плато не означает, что необходимо моментально отменять введенные властями ограничения, особенно при проведении массовых мероприятий.

Она также высоко оценила большое количество тестов, ежедневно проводимых в стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки вылечились от коронавируса 8057 человек.

В России с начала пандемии выявлено более 449 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 212 тыс. 680 пациентов. За весь период в стране скончались 5 тыс. 528 зараженных.