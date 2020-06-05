В России за сутки вылечились от коронавируса 8057 человек

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 тыс. 057 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 449 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 212 тыс. 680 пациентов. За весь период в стране скончались 5 тыс. 528 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 714 314 человек. Скончались 393 408, при этом 3 261 271 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.