В России за сутки вылечились от коронавируса 8057 человек

В России за сутки вылечились от коронавируса 8057 человек
Всего выздоровели 212 тыс. 680 пациентов. Фото: Pixabay

В России за сутки от коронавируса выздоровели 8 тыс. 057 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В России с начала пандемии выявлено более 449 тыс. случаев заражения. Всего выздоровели 212 тыс. 680 пациентов. За весь период в стране скончались 5 тыс. 528 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 6 714 314 человек. Скончались 393 408, при этом 3 261 271 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 выздоровление коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проверит смерть младенца в Невском районе
В Госдуме прокомментировали проект санкций США против «Северного ...
В Купчино сносят нелегальные автомастерские
В Петербурге задержан охранник, ранивший студента на Невском
На улицах Петербурга обновили более 9 тысяч фонарей
В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1694
Петербургских экологов поздравили со Всемирным днем окружающей среды
В Петербурге оперуполномоченный подозревается в посредничестве во взяточничестве