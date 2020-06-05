В ВОЗ призывают россиян отказаться от алкоголя и сигарет

Российский представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович призывает граждан подумать о здоровом образе жизни.

В сегодняшней ситуации как никогда важно иметь крепкий иммунитет и поддерживать организм, в связи с чем россиянам рекомендуют отказаться от вредных привычек и вернуться к физической активности и здоровому питанию, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.

Вуйнович также подчеркнула, что начавшееся лето может стать отличным периодом для того, чтобы задуматься о своем здоровье и пересмотреть отношение к зависимостям. Специалист посоветовала добавить в рацион больше фруктов и овощей и при этом отказаться от излишков соли, сахара и исключить из питания трансжиры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты ВОЗ считают, что Россия достигла плато в ситуации с коронавирусной инфекцией.