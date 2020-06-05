Трамп считает, что эпидемия коронавируса в США близка к завершению

Последнее время показатели по заболевшим в США демонстрируют положительную динамику. Фото: pixabay.com

Последнее время показатели по заболевшим в США демонстрируют положительную динамику. Фото: pixabay.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что государство практически преодолело колоссальную проблему, поставленную пандемией коронавирусной инфекции.

О том, что Америка на пути к выходу из эпидемии COVID-19, повергшей страну в глубокий кризис, лидер Соединенных Штатов заявил на пресс-конференции, передают «РИА Новости» в пятницу, 5 июня. Однако свою позицию Трамп никак не обосновал, ограничившись лаконичным высказыванием.

Отметим, что Америка по-прежнему остается лидером по количеству зараженных коронавирусом. За весь период пандемии в стране было зарегистрировано почти 2 миллиона случаев инфицирования, а число погибших превысило 100 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.