70-летняя модель рассказала, как быстро похудеть

Она дала совет тем, кто набрал лишний вес во время режима самоизоляции.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем рассказала актриса и модель Морган Фэрчайлд в интервью для Closer Weekly. Она призналась, что поправилась во время карантина и ей пришлось срочно сбрасывать вес. Для этого она села на кето-диету, особенность которой заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка. Модель часто ест овсянку, салаты – это позволило ей сбросить 13 килограммов.

Артистке нравится, что можно не только худеть, но также экономить время и не тратить силы на готовку.

«Я придерживаюсь такого питания и стараюсь похудеть, пока мы на карантине»,

— добавила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британка рассказала, как похудела на 76 килограммов. После выписки из больницы женщина записалась в местный беговой клуб и начала регулярно бегать. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов. Так ей удалось похудеть до 64 килограммов. Она смогла не только похудеть, но и удержать вес.