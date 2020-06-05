Британка рассказала, как похудела на 76 килограммов

Жительница английского графства Кент рассказала, как похудела на 76 килограммов.

В 2015 году она весила 140 килограммов и перенесла операция по желудочному шунтированию. Хирурги сократили размер органа на 80 процентов, сообщает таблоид Daily Mail.

После выписки из больницы женщина записалась в местный беговой клуб и начала регулярно бегать. С тех пор она пробежала несколько полумарафонов. Так ей удалось похудеть до 64 килограммов. Она смогла не только похудеть, но и удержать вес.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном сильно изменилась – она начала таять на глазах. Сейчас помолодевшая артистка уже сбросила 42 килограмма, а ведь еще недавно она весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров.