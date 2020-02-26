Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Артистка поделилась своими способами сброса веса – она жует еду и выплевывает.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном сильно изменилась – она начала таять на глазах. Сейчас помолодевшая артистка уже сбросила 42 килограмма, а ведь еще недавно она весила 110 килограммов при росте 168 сантиметров. Таких результатов ей удалось добиться за год, еще два года она держит себя в руках и не поправляется. Степаненко признает, что похорошела в последнее время и поделилась своим секретом.

Оказывается, она вместо того, чтобы есть вредности, просто жует их, а потом выплевывает. В результате вкус остается на языке и складывается впечатление, что прием пищи состоялся.

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