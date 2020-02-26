Волочкова показала фигуру после изнурительной диеты

Волочкова показала фигуру после изнурительной диеты
Балерина показала точеную фигуру. Фото: instagram.com / @volochkova_art

Не раз балерина показывала скудные приемы пищи. Она стремится к идеальным формам.

Снимок появился в Instagram-аккаунте Анастасии Волочковой 26 февраля. На нем она демонстрирует стройное тело, которого ей удалось добиться благодаря строгой диеты и постоянным физическим нагрузкам. Балерина порассуждала о важности работы у «станка» и о своей любви к пуантам. Она также отметила, что очень приятно после изнурительной тренировки снять обувь и отправиться отдыхать. Волочкова уверена: очень важно беречь красоту, чтобы не нужно было прибегать к фотошопу.

Напоминаем, что, судя по постам балерины, она ела только супы, листья салата и варенные яйца. Откуда у нее силы на выступления и репетиции – остается только догадываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова выложила обнаженное фото из хаммама. Балерина не перестает баловать поклонников пикантными снимками и подробностями личной жизни.

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