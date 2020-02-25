Волочкова выложила обнаженное фото из хаммама

Балерина не перестает баловать поклонников пикантными снимками и подробностями личной жизни.

Фотография появилась в Instagram-аккаунте балерина Анастасии Волочковой. На снимке танцовщица сидит в бане абсолютно голая – правда, все наготу она прикрывает ногами. Волочкова призналась, что очень любит русскую баню на дровах, но в ее доме есть также и хаммам. Там она любит создавать уют – ставить свечи, чтобы было романтично. Скорее всего, Волочкова часто ходит в баню со своим таинственным возлюбленным.

Напоминаем, что балерина не раз говорила о своей любви к хаммамам и баням. Она часто делает откровенные снимки и рассуждает о целебных свойствах таких водных процедур.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова обвиняет Большой театр в невыплате пенсии. В учреждении заявили, что после того, как суд восстановил ее на работе, она не проработала ни одного дня, постоянно уходя в отпуск без сохранения содержания.