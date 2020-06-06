Айза заявила, что ее супруг хочет отнять у нее бизнес

Блогер решила развестись со вторым мужем.

Об этом стало известно 5 июня. Обо всем блогер Айза Анохина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что решила развестись со своим вторым мужем, о чем уже знают двое ее детей. Мальчики адекватно восприняли информацию, она никак не повлияла на их жизнь. Дело в том, что дети привыкли, что их родители чаще всего живут раздельно. Так, Дмитрий живет на Бали, а Айза развивала бизнес в Москве.

«Элвис каким-то странным стал. Плаксивым. Может подойти и сказать: «Я знаю, что ты папу не любишь»»,

— отметила Айза.

При этом мальчики хотят, чтобы мама была счастлива и больше не плакала из-за ссор с мужем. Блогер заявила, что супруг хочет оставить ее без бизнеса, теперь ей предстоит бороться за любимое дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Айза Анохина показала лицо после пластики. Прошло две недели с пластической операции – блогер сделала подтяжку лица.