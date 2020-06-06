Житель одной из среднеазиатских республик оставил женщину без iPhone и получил «уголовку»

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у женщины.
Инцидент случился в четверг, 4 июня. Жертвой злоумышленника стала 26-летняя жительница Республики Карелия. Она лишилась iPhone 11 Pro за 87 тыс. рублей на Маршала Новикова.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленника задержали вечером того же дня.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине бухгалтера вагоностроительной компании подозревают в краже 14 млн рублей. Как объяснили в правоохранительных органах, подозреваемая вносила в реестры ложные сведения о начислении средств на нужды предприятия.