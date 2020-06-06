Житель одной из среднеазиатских республик оставил женщину без iPhone и получил «уголовку»

Житель одной из среднеазиатских республик оставил женщину без iPhone и получил &#171;уголовку&#187;
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Приморском районе Петербурга правоохранители задержали подозреваемого в краже телефона у женщины.

Инцидент случился в четверг, 4 июня. Жертвой злоумышленника стала 26-летняя жительница Республики Карелия. Она лишилась iPhone 11 Pro за 87 тыс. рублей на Маршала Новикова.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, злоумышленника задержали вечером того же дня.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвине бухгалтера вагоностроительной компании подозревают в краже 14 млн рублей. Как объяснили в правоохранительных органах, подозреваемая вносила в реестры ложные сведения о начислении средств на нужды предприятия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, на каких условиях откроются непродовольственные магазины в ...
Житель одной из среднеазиатских республик оставил женщину без iPhone и ...
К осени 2021 года хотят полностью отменить вторую смену в областных школах
В Петербурге коронавирус подхватили еще 347 человек
Губернатор поздравил петербуржцев с Пушкинским днем и Днем русского языка
Подозреваемого в убийстве за наследство на Уточкина поймали в Гатчинском районе
В России провели более 12,3 миллиона тестов на коронавирус
За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 22 тысяч человек