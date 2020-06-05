В Тихвине бухгалтера вагоностроительной компании подозревают в краже 14 млн рублей

Областная прокуратура расследует хищение 14 миллионов рублей у «Тихвинского вагоностроительного завода». Подозревают бухгалтера.

Как объяснили в правоохранительных органах, подозреваемая вносила в реестры ложные сведения о начислении средств на нужды предприятия. Действуя таким образом с апреля 2017 по октябрь 2019 года, бухгалтер оставила организацию без 14 миллионов рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам особо крупного мошенничества. Расследование инцидента находится на особом контроле прокуратуры. Где сейчас находится подозреваемая и что произошло с похищенными средствами, не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе предприниматель обманул своего партнера на 15 миллионов рублей, присвоив средства, выделенные на нужды нескольких организаций.